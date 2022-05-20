Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єнін розповів про ворожі ДРГ: деякі носилися із сім-картками РФ, які чітко висвічувалися

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 11:23
Євген Єнін. фото з його Facebook

Від початку повномасштабної війни в Україні затримали майже 800 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності. Багато диверсантів причаїлися і чекають слушної миті.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Багато з цих ДРГ були закинуті на територію України і зокрема Києва завчасно. Не можу сказати, що є якийсь типовий портрет представника диверсійно-розвідувальної групи, але часто-густо це молоді люди, які заїхали і орендували квартири ще за місяць, за два до початку російської агресії.

Вони вели досить специфічний спосіб життя, не спілкувалися з місцевим населенням, не працювали, переважно сиділи вдома. Ми стикнулися з різними ДРГ. Були такі, що налічували до 20 людей, ми пам’ятаємо бойові зіткнення прямо біля метро Берестейська.

Були ДРГ, що складалися з 2−3-х людей, які готувалися до вчинення терактів на території Михайлівського собору і поблизу об'єктів, які мають критичне військове значення".

Деталі: За словами Єніна в перші дні українські правоохоронці часто ідентифікували ДРГ за допомогою радіоперехоплення. "Вони банально носилися із російськими сім-картками, які чітко висвічувалися і у відповідні райони направлялися наші оперативно-бойові групи".

Силовики також значною мірою покладалися і на місцеве населення. Заступник міністра подякував усім і кожному небайдужому громадянину, хто, наприклад, побачивши, що хтось біля його будинку вилазить із люку, не лінувався телефонувати на гарячу лінію поліції, це дало свій ефект.

ВІДЕО ДНЯ

На сьогоднішній день, за даними Єніна, затримано майже 800 осіб з підозрою в їхньій причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Пряма мова: "Зараз активність ДРГ дещо знизилася, але ми не маємо жодних ілюзій у цьому плані. Багато диверсантів просто причаїлися, очікуючи чи то зміни обстановки чи то подальших команд їхніх кураторів. Що говорити про диверсантів, якщо штатні військовослужбовці РФ можуть по місяцю, по півтора переховуватися на території звільнених населених пунктів Київської області".

Теми: війнадиверсанти
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

Усі новини...
війна
В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
Ще один зрадник на Київщині здавав росіянам АТОвців, підказував позиції
Спецоперація СБУ: силовики звільнили з полону сина військової
Останні новини
03:58
ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"
03:12
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
02:18
Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"
01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
Усі новини...