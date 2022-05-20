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Єнін розповів про ворожі ДРГ: деякі носилися із сім-картками РФ, які чітко висвічувалися

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 11:23
Єнін розповів про ворожі ДРГ: деякі носилися із сім-картками РФ, які чітко висвічувалися
Євген Єнін. фото з його Facebook

Від початку повномасштабної війни в Україні затримали майже 800 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності. Багато диверсантів причаїлися і чекають слушної миті.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Багато з цих ДРГ були закинуті на територію України і зокрема Києва завчасно. Не можу сказати, що є якийсь типовий портрет представника диверсійно-розвідувальної групи, але часто-густо це молоді люди, які заїхали і орендували квартири ще за місяць, за два до початку російської агресії.

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Вони вели досить специфічний спосіб життя, не спілкувалися з місцевим населенням, не працювали, переважно сиділи вдома. Ми стикнулися з різними ДРГ. Були такі, що налічували до 20 людей, ми пам’ятаємо бойові зіткнення прямо біля метро Берестейська.

Були ДРГ, що складалися з 2−3-х людей, які готувалися до вчинення терактів на території Михайлівського собору і поблизу об'єктів, які мають критичне військове значення".

Деталі: За словами Єніна в перші дні українські правоохоронці часто ідентифікували ДРГ за допомогою радіоперехоплення. "Вони банально носилися із російськими сім-картками, які чітко висвічувалися і у відповідні райони направлялися наші оперативно-бойові групи".

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Силовики також значною мірою покладалися і на місцеве населення. Заступник міністра подякував усім і кожному небайдужому громадянину, хто, наприклад, побачивши, що хтось біля його будинку вилазить із люку, не лінувався телефонувати на гарячу лінію поліції, це дало свій ефект.

На сьогоднішній день, за даними Єніна, затримано майже 800 осіб з підозрою в їхньій причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Пряма мова: "Зараз активність ДРГ дещо знизилася, але ми не маємо жодних ілюзій у цьому плані. Багато диверсантів просто причаїлися, очікуючи чи то зміни обстановки чи то подальших команд їхніх кураторів. Що говорити про диверсантів, якщо штатні військовослужбовці РФ можуть по місяцю, по півтора переховуватися на території звільнених населених пунктів Київської області".

Теми: війнадиверсанти
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