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Енин рассказал о вражеских ДРГ: некоторые носились с сим-картами РФ, которые четко высвечивались

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 11:23
Евгений Енин. фото из его Facebook

С начала полномасштабной войны в Украине задержали около 800 подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Многие диверсанты еще притаились и ждут удобного момента.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в интервью НВ

Прямая речь: "Многие из этих ДРГ были заброшены на территорию Украины и в частности Киева заранее. Не могу сказать, что есть какой-то типичный портрет представителя диверсионно-разведывательной группы, но очень часто это молодые люди, которые въехали и арендовали квартиры еще через месяц, за два до начала российской агрессии.

Они вели довольно специфический образ жизни, не общались с местным населением, не работали, преимущественно сидели дома. Мы столкнулись с разными ДРГ. Были такие, что насчитывали до 20 человек, мы помним боевые столкновения прямо у метро Берестейская.

Были ДРГ, состоявшие из 2-3 человек, которые готовились к совершению терактов на территории Михайловского собора и вблизи объектов, имеющих критическое военное значение".

Детали: По словам Енина, в первые дни украинские правоохранители часто идентифицировали ДРГ с помощью радиоперехвата. "Они банально носились с российскими сим-картами, которые четко высвечивались и в соответствующие районы направлялись наши оперативно-боевые группы".

Силовики также в значительной степени полагались и на местное население. Замминистра поблагодарил всех и каждого небезразличного гражданина, кто, например, увидев, что кто-то возле его дома вылезает из люка, не ленился звонить на горячую линию полиции, это дало свой эффект.

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На сегодняшний день, по данным Енина, задержаны около 800 человек с подозрением в их причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

Прямая речь: "Сейчас активность ДРГ несколько снизилась, но у нас нет иллюзий в этом плане. Многие диверсанты просто притаились, ожидая то ли изменения обстановки или дальнейших команд их кураторов. Что уж говорить о диверсантах, если штатные военнослужащие РФ могут по месяцу, по полтора укрываться на территории освобожденных населенных пунктов Киевской области".

Темы: войнадиверсанты
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