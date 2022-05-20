Київщина: за місяць правоохоронці виявили 13 потерпілих від сексуальних злочинів окупантів
За місяць роботи на Київщині спеціальна поліцейська мобільна група виявила 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами.
Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, яку цитує пресцентр МВС
Деталі: Вказано, що за цей період:
- опрацьовано 21 населений пункт;
- опитано близько 340 осіб;
- виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів;
- розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами вчинення зґвалтувань російськими окупантами.
За словами Павліченко, з 10 травня така група працює на Сумщині. Далі будемо розширятися на інші деокуповані області.
Наголошується, що спеціалісти у складі групи мають відповідний досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми. Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими жителями, а також інформують та роз’яснюють куди потрібно звернутися по допомогу.
Загалом щодо документування та розслідування сексуальних злочинів поліція працює у двох напрямках: перевіряє всю інформацію онлайн та опрацьовує населені пункти, які були під окупацією, пояснюють в МВС.