Киевщина: за месяц обнаружены 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами.

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, которую цитирует пресс-центр МВД

Детали: Указано, что за этот период:

проработан 21 населенный пункт;

опрошено около 340 человек;

выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;

начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

По словам Павличенко, с 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше правоохранители будут расширяться на другие деоккупированные области.

Подчеркивается, что специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и обрабатывает находящиеся под оккупацией населенные пункты, объясняют в МВД.