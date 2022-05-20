Киевщина: за месяц обнаружены 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов
За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами.
Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, которую цитирует пресс-центр МВД
Детали: Указано, что за этот период:
- проработан 21 населенный пункт;
- опрошено около 340 человек;
- выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
- начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.
По словам Павличенко, с 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше правоохранители будут расширяться на другие деоккупированные области.
Подчеркивается, что специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.
В целом по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и обрабатывает находящиеся под оккупацией населенные пункты, объясняют в МВД.