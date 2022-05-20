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Киевщина: за месяц обнаружены 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 12:14
фото МВД

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами.

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, которую цитирует пресс-центр МВД

Детали: Указано, что за этот период:

  • проработан 21 населенный пункт;
  • опрошено около 340 человек;
  • выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
  • начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

По словам Павличенко, с 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше правоохранители будут расширяться на другие деоккупированные области.

Подчеркивается, что специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и обрабатывает находящиеся под оккупацией населенные пункты, объясняют в МВД.

Темы: война
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