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Шахрай на пів мільйона "продав" неіснуючих бронежилетів

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 12:25
Шахрай на пів мільйона продав неіснуючих бронежилетів
фото з переписки шахрая

Поліція затримала чоловіка, який привласнив близько пів мільйона гривень на продажі неіснуючих військових товарів в Інтернеті. Отримавши передплату від клієнтів, зловмисник зникав.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Відомо, що 32-річний житель Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок тощо.

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Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, фігурант блокував клієнтів. 

У такий спосіб зловмисник привласнив кошти понад 30 потерпілих. Загальна сума збитків сягає пів мільйона гривень.

Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Його впіймали в одному з хостелів Тернополя.

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Теми: війназброяполіціяТернопіль
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