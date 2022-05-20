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Мошенник на полмиллиона "продал" несуществующих бронежилетов

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 12:25
Мошенник на полмиллиона продал несуществующих бронежилетов
фото с переписки шахрая

Полиция задержала мужчину, присвоившего около полумиллиона гривен на продаже несуществующих военных товаров в Интернете. Получив подписку от клиентов, злоумышленник исчезал.

Источник: полиция Тернопольщины

Детали: Известно, что 32-летний житель Львовщины в соцсетях и мессенджерах размещал объявления о продаже военной форменной одежды, бронежилетов, шлемов, медицинских аптечек.

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Покупателей мужчина убеждал в наличии избранных позиций и требовал подписки. Получив деньги, фигурант блокировал клиентов.

Таким образом, злоумышленник присвоил средства более 30 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет полмиллиона гривен.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, мужчина регулярно менял место жительства. Его поймали в одном из хостелов Тернополя.

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Темы: войнаоружиеполицияТернополь
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