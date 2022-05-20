Спецоперація СБУ: силовики звільнили з полону сина військової

Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне із сіл на Чернігівщині.

Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

Жінка звернулася про допомогу до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини".

Деталі: Дехтяренко додав, що матеріали слідства долучено до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.