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Спецоперация СБУ: силовики освободили из плена сына военнослужащей

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 12:55
иллюстративное фото СБУ

Для освобождения ребенка Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован войсками захватчиков.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика – военнослужащая-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине.

Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

Женщина обратилась за помощью к СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка".

 

Детали: Дехтяренко добавил, что материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

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Темы: СБУвойна
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