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Ще один зрадник на Київщині здавав росіянам АТОвців, підказував позиції

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 12:55
Ще один зрадник на Київщині здавав росіянам АТОвців, підказував позиції
Зрадника ведуть до суду, фото поліції

Правоохоронці викрили жителя села Луб’янка Київської області, який під час окупації російськими військами Бучанського району співпрацював із ворогом.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року, та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

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Зокрема зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого того піддали тортурам та катуванням.

Добре знаючи місцевість Бучанського району, підозрюваний показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їхньої військової техніки з метою здійснення обстрілів території Київщини та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.

За даними поліції, зрадник був завербований російськими окупантами та намагався потрапити на службу до ЗСУ з метою продовження діяльності на користь ворога.

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При обшуках за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

 

За результатами проведення слідчих дій вказаній особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Суд ухвалив узяти його під варту.

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Викрили зловмисника поліцейські Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку спільно з УСБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теми: держзрадавійнаполіція
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