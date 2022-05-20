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Ще один зрадник на Київщині здавав росіянам АТОвців, підказував позиції

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 12:55
Зрадника ведуть до суду, фото поліції

Правоохоронці викрили жителя села Луб’янка Київської області, який під час окупації російськими військами Бучанського району співпрацював із ворогом.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року, та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

Зокрема зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого того піддали тортурам та катуванням.

Добре знаючи місцевість Бучанського району, підозрюваний показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їхньої військової техніки з метою здійснення обстрілів території Київщини та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.

За даними поліції, зрадник був завербований російськими окупантами та намагався потрапити на службу до ЗСУ з метою продовження діяльності на користь ворога.

При обшуках за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

ВІДЕО ДНЯ
 

За результатами проведення слідчих дій вказаній особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Суд ухвалив узяти його під варту.

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Викрили зловмисника поліцейські Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку спільно з УСБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теми: держзрадавійнаполіція
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