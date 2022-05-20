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Еще один предатель ни Киевщине сдавал россиянам АТОшников, подсказывал позиции

Елена РощинаПятница, 20 мая 2022, 12:55
Предателя ведут в суд, фото полиции

Правоохранители разоблачили жителя села Лубянка Киевской области, который во время оккупации российскими войсками Бучанского района сотрудничал с врагом.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: По данным следствия, в марте 2022 года житель села Лубянка Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах жительства военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года, и других лиц, которые владели огнестрельным оружием и могли сопротивляться врагу.

В частности предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего того мучали и пытали.

Хорошо зная местность Бучанского района, подозреваемый показывал российским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью обстрелов территории Киевщины и мест дислоцирования военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным полиции, предатель был завербован российскими оккупантами и пытался попасть на службу в ВСУ с целью продолжения деятельности в пользу врага.

При обыске по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с пометками местности и другие вещественные доказательства.

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По результатам проведения следственных действий указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Суд постановил заключить его под стражу.

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Разоблачили злоумышленника полицейские Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска совместно с УСБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Темы: госизменавойнаполиция
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