У Норвегії невідомий напав на людей із ножем, є поранені
П'ятниця, 20 травня 2022, 12:50
Щонайменше троє людей отримали ножові поранення внаслідок нападу невідомого в центральній Норвегії.
Про це повідомляє норвезький телеканал NRK, пише "Європейська правда".
Напад стався близько 08:50 біля магазину в містечку Норефьорд.
Реклама:
За словами свідків, перехожі намагалися затримати чоловіка, який напав із ножем на людину біля магазину. Стан одного постраждалого – критичний.
Поліція заарештувала підозрюваного приблизно за 15 хвилин. На місці події працюють медики та співробітники спецслужб.
Причини події поки що невідомі.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо, 19 травня у німецькому місті Бремергафен сталася стрілянина в гімназії, одна людина отримала важкі поранення.