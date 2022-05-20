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У Норвегії невідомий напав на людей із ножем, є поранені

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 12:50

Щонайменше троє людей отримали ножові поранення внаслідок нападу невідомого в центральній Норвегії.

 Про це повідомляє норвезький телеканал NRK, пише "Європейська правда".

Напад стався близько 08:50 біля магазину в містечку Норефьорд.

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За словами свідків, перехожі намагалися затримати чоловіка, який напав із ножем на людину біля магазину. Стан одного постраждалого – критичний.

Поліція заарештувала підозрюваного приблизно за 15 хвилин. На місці події працюють медики та співробітники спецслужб.

Причини події поки що невідомі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 19 травня у німецькому місті Бремергафен сталася стрілянина в гімназії, одна людина отримала важкі поранення.

Теми: Норвегія
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