Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Норвегії невідомий напав на людей із ножем, є поранені

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 12:50

Щонайменше троє людей отримали ножові поранення внаслідок нападу невідомого в центральній Норвегії.

 Про це повідомляє норвезький телеканал NRK, пише "Європейська правда".

Напад стався близько 08:50 біля магазину в містечку Норефьорд.

За словами свідків, перехожі намагалися затримати чоловіка, який напав із ножем на людину біля магазину. Стан одного постраждалого – критичний.

Поліція заарештувала підозрюваного приблизно за 15 хвилин. На місці події працюють медики та співробітники спецслужб.

Причини події поки що невідомі.

Нагадаємо, 19 травня у німецькому місті Бремергафен сталася стрілянина в гімназії, одна людина отримала важкі поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Норвегія
Головне сьогодні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Усі новини...
Норвегія
Зеленський зустрівся з головами парламентів Німеччини і Норвегії
Україна отримала пів мільярда євро від США, Норвегії та Австрії
Норвегія закриває кордон для вантажівок із РФ і порти для кораблів
Останні новини
05:47
Енергетична незалежність від РФ: Литва відмовляється від російської електроенергії
04:57
Штати готові допомогти Північній Кореї подолати пандемію COVID – ЗМІ
03:58
ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"
03:12
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
02:18
Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"
01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
Усі новини...