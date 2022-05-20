В Норвегии неизвестный напал на людей с ножом, есть раненые

По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в центральной Норвегии.

Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло около 08:50 возле магазина в городке Норефьорд.

По словам свидетелей, прохожие пытались задержать мужчину, напавшего с ножом на человека возле магазина. Состояние одного пострадавшего – критическое.

Полиция арестовала подозреваемого примерно через 15 минут. На месте происшествия работают медики и сотрудники спецслужб.

Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, 19 мая в немецком городе Бремерхафен произошла стрельба в гимназии, один человек получил тяжелые ранения.