В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

За час повномасштабної війни після 24 лютого в Україні загинули 11 грузинських добровольців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

20 травня на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом. Прощання з ним буде у вівторок.

Шургая одружений з українкою і останнім часом постійно проживав в Україні, він приєднався до української армії з перших днів війни.

Наскільки відомо, це одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну. Інші десять загиблих - Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.

Серед грузинських добровольців, що стали на захист України - і колишній міністр оборони країни Іраклій Окруашвілі.

Зазначимо, перешкоджання виїзду добровольців стало одним з питань, що серйозно погіршили відносини між офіційним Тбілісі і Києвом з початком повномасштабної війни.

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