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В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 13:00

За час повномасштабної війни після 24 лютого в Україні загинули 11 грузинських добровольців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия". 

20 травня на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом. Прощання з ним буде у вівторок.

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Шургая одружений з українкою і останнім часом постійно проживав в Україні, він приєднався до української армії з перших днів війни. 

Наскільки відомо, це одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну. Інші десять загиблих - Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава. 

Серед грузинських добровольців, що стали на захист України - і колишній міністр оборони країни Іраклій Окруашвілі.

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Зазначимо, перешкоджання виїзду добровольців стало одним з питань, що серйозно погіршили відносини між офіційним Тбілісі і Києвом з початком повномасштабної війни. 

Про гостру кризу у відносинах України та Грузії – читайте у статті  Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі,

а також: Курс на анексію: з якими викликами вже незабаром може зіткнутися влада Грузії.

Теми: Грузіявійнадобровольці
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