В Украине с начала полномасштабной войны погибли 11 добровольцев из Грузии
За время полномасштабной войны в Украине погибло 11 грузинских добровольцев.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".
20 мая на родину привезли тело 38-летнего Рати Шургая, погибшего под Изюмом. Прощание с ним будет во вторник.
Шургая был женат на украинке и в последнее время постоянно проживал в Украине, он присоединился к украинской армии с первых дней войны.
Насколько известно, это одиннадцатый погибший среди грузинских добровольцев, решивших защищать Украину. Остальные десять погибших – Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николоз Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава.
Среди ставших в защиту Украины грузинских добровольцев - и бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили.
Отметим, что препятствие выезду добровольцев стало одним из вопросов, серьезно ухудшивших отношения между официальным Тбилиси и Киевом с началом полномасштабной войны.
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