Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине с начала полномасштабной войны погибли 11 добровольцев из Грузии

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 13:00

За время полномасштабной войны в Украине погибло 11 грузинских добровольцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

20 мая на родину привезли тело 38-летнего Рати Шургая, погибшего под Изюмом. Прощание с ним будет во вторник.

Шургая был женат на украинке и в последнее время постоянно проживал в Украине, он присоединился к украинской армии с первых дней войны.

Насколько известно, это одиннадцатый погибший среди грузинских добровольцев, решивших защищать Украину. Остальные десять погибших – Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николоз Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава.

Среди ставших в защиту Украины грузинских добровольцев - и бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили.

Отметим, что препятствие выезду добровольцев стало одним из вопросов, серьезно ухудшивших отношения между официальным Тбилиси и Киевом с началом полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ

Об остром кризисе в отношениях Украины и Грузии – читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь самый острый конфликт между Киевом и Тбилиси,

а также: Курс на аннексию: с какими вызовами уже вскоре могут столкнуться власти Грузии.

Темы: Грузиявойнадобровольцы
Главное сегодня

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Все новости...
Грузия
"Альфа-Групп" Фридмана хочет бесплатно передать Borjomi правительству Грузии
Грузию пригласят на саммит НАТО
Непризнанная Южная Осетия хочет провести "референдум" о "вхождении" в РФ 17 июля
Последние новости
05:47
Энергетическая независимость от РФ: Литва отказывается от российской электроэнергии
04:57
Штаты готовы помочь Северной Корее преодолеть пандемию COVID – СМИ
03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
Все новости...