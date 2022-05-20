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В Украине с начала полномасштабной войны погибли 11 добровольцев из Грузии

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 13:00

За время полномасштабной войны в Украине погибло 11 грузинских добровольцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

20 мая на родину привезли тело 38-летнего Рати Шургая, погибшего под Изюмом. Прощание с ним будет во вторник.

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Шургая был женат на украинке и в последнее время постоянно проживал в Украине, он присоединился к украинской армии с первых дней войны.

Насколько известно, это одиннадцатый погибший среди грузинских добровольцев, решивших защищать Украину. Остальные десять погибших – Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николоз Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава.

Среди ставших в защиту Украины грузинских добровольцев - и бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили.

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Отметим, что препятствие выезду добровольцев стало одним из вопросов, серьезно ухудшивших отношения между официальным Тбилиси и Киевом с началом полномасштабной войны.

Об остром кризисе в отношениях Украины и Грузии – читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь самый острый конфликт между Киевом и Тбилиси,

а также: Курс на аннексию: с какими вызовами уже вскоре могут столкнуться власти Грузии.

Темы: Грузиявойнадобровольцы
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