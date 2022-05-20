Лукашенко каже, що не користується мобільним – усвідомив його недоліки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що особисто не користується мобільним телефоном, у тому числі з міркувань безпеки, а також усвідомив його недоліки, які потім усі зрозуміють.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з піонерами, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Лукашенко розповів, що особисто не користується мобільним телефоном із низки причин, у тому числі через питання безпеки.

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Він також порадив молоді менше зависати у мобільних телефонах.

Лукашенко вважає мобільні засоби зв'язку великим досягненням людства, але, на його думку, воно має негативні сторони.

Пряма мова Лукашенка: "Треба іноді його убік відкласти та зайнятися справжнім життям".

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Треба наших дітей та молодь хоч іноді відтягувати від телефону, це дуже важливо. Наше суспільство скоро зрозуміє недоліки цього, поки ми ще не всі усвідомили, починаємо усвідомлювати. Але тут недоліків дуже багато і небезпеки для такого віку хлопців та дівчат.

Нагадаємо: Його російський колега Володимир Путін також не користується мобільним телефоном.

Головний агресор каже, що "йому набагато легше зняти трубку спеціального зв'язку і йому знайдуть будь-якого абонента", а використання мобільного називає "добровільним ексгібіціонізмом".