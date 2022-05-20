Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко говорит, что не пользуется мобильным – осознал его недостатки

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 14:11
лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном, в том числе по соображениям безопасности, а также осознал его недостатки, которые потом все поймут.

Источник: Лукашенко на встрече с пионерами, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Лукашенко рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном по ряду причин, в том числе из-за вопросов безопасности.

Он также посоветовал молодежи меньше "зависать" в мобильных телефонах.

Лукашенко считает мобильные средства связи большим достижением человечества, но, по его мнению, оно имеет и негативные стороны.

Прямая речь Лукашенко: "Надо иногда его в сторону отложить и заняться настоящей жизнью.

Надо наших детей и молодежь хоть иногда оттаскивать от телефона, это очень важно. Наше общество скоро поймет недостатки этого, пока мы еще не все осознали, начинаем осознавать. Но здесь недостатков очень много и опасности для такого возраста ребят и девчонок".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Его российский коллега Владимир Путин тоже не пользуется мобильным телефоном.

Главный агрессор говорит, что "ему намного легче снять трубку специальной связи и ему найдут любого абонента", а использование мобильного называет "добровольным эксгибиционизмом".

Темы: Лукашенко
Главное сегодня

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Все новости...
Лукашенко
Беларусь купила у России "Искандеры", Лукашенко хочет производить ракеты к ним
Хроники импортозамещения: Лукашенко помечтал о "своих мерседесах"
Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Без сплочения нас завтра может не быть
Последние новости
07:47
Планы врага – окружить Луганщину или сделать из нее пожарище – Гайдай
07:39
Байден поручил Кирби разъяснять политику Белого дома
07:26
Оккупанты разминируют порт в Мариуполе – штаб
06:57
Враг планирует наступление в направлении Ямполь – Северск – сводка штаба
05:47
Энергетическая независимость от РФ: Литва отказывается от российской электроэнергии
04:57
Штаты готовы помочь Северной Корее преодолеть пандемию COVID – СМИ
03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
Все новости...