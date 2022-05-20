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Лукашенко говорит, что не пользуется мобильным – осознал его недостатки

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 14:11
Лукашенко говорит, что не пользуется мобильным – осознал его недостатки
лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном, в том числе по соображениям безопасности, а также осознал его недостатки, которые потом все поймут.

Источник: Лукашенко на встрече с пионерами, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Лукашенко рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном по ряду причин, в том числе из-за вопросов безопасности.

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Он также посоветовал молодежи меньше "зависать" в мобильных телефонах.

Лукашенко считает мобильные средства связи большим достижением человечества, но, по его мнению, оно имеет и негативные стороны.

Прямая речь Лукашенко: "Надо иногда его в сторону отложить и заняться настоящей жизнью.

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Надо наших детей и молодежь хоть иногда оттаскивать от телефона, это очень важно. Наше общество скоро поймет недостатки этого, пока мы еще не все осознали, начинаем осознавать. Но здесь недостатков очень много и опасности для такого возраста ребят и девчонок".

Напомним: Его российский коллега Владимир Путин тоже не пользуется мобильным телефоном.

Главный агрессор говорит, что "ему намного легче снять трубку специальной связи и ему найдут любого абонента", а использование мобильного называет "добровольным эксгибиционизмом".

Темы: Лукашенко
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