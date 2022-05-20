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У Гаазі щодня вивішують величезний прапор України перед посольством РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:19
фото: ЄП

У Гаазі щодня вивішують гігантський український прапор довжиною близько 20 метрів і висотою 4 метри прямо перед будівлею російського посольства.

Про це пише видання Omroep west, пише "Європейська правда".

Місцеві мешканці організували сусідський патруль, щоб цілий день стежити за прапором, оскільки попередні прапори хтось знімав.

Щоранку між двома деревами розтягують величезний синьо-жовтий прапор. Ідея вивісити прапор виникла під час попередніх акцій протесту біля посольства проти війни в Україні.

"У цій винятковій ситуації ми спеціально замовили 20-метровий прапор. Щоб запобігти зняттю прапора, місцеві мешканці організували охорону. Для цього до спеціальної онлайн-групи додалось близько 100 людей. Щогодини біля прапора чергує хтось інший", - розповів місцевий мешканець.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами

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