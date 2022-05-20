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В Гааге каждый день вывешивают огромный флаг Украины перед посольством РФ

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 14:19
фото: ЕП

В Гааге каждый день вывешивают гигантский украинский флаг длиной около 20 метров и высотой 4 метра прямо перед зданием российского посольства.

Об этом пишет издание Omroep west, пишет "Европейская правда".

Местные жители организовали соседский патруль, чтобы целый день следить за флагом, поскольку предыдущие флаги кто-то снимал.

Каждое утро между двумя деревьями растягивают огромный сине-желтый флаг. Идея вывесить флаг возникла во время предыдущих акций протеста у посольства против войны в Украине.

"В этой исключительной ситуации мы специально заказали 20-метровый флаг. Чтобы предотвратить снятие флага, местные жители организовали охрану. Для этого к специальной онлайн-группе добавилось около 100 человек. Каждый час у флага дежурит кто-то другой", - рассказал местный житель.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приветствовал намерение ЕС выделить помощь для восстановления Украины, но отметил, что хочет связать ее с реформами.

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