Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек Ради Європи: звірства в Україні показують, що виключення РФ було правильним

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:24

Генеральний секретар Марія Пейчинович-Буріч заявив, що підтримка України є абсолютним пріоритетом.

Про це вона заявила, відкриваючи першу міністерську сесію Ради Європи, яка триває без Росії, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня я була у Києві на День Європи, щоб наочно показати, де сьогодення та майбутнє України. Я на власні очі бачила руйнування та страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, яка, на жаль, продовжується досі. Я ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь", - сказала Пейчинович-Буріч.

Вона додала, що звірства Росії та її армії в Україні підтверджують, що рішення про виключення Росії із Ради Європи було правильним.

"Підтримка України є абсолютним пріоритетом. Саме тому ми підтримуємо Генеральну прокуратуру України у розслідуванні грубих порушень прав людини. Саме тому ми разом з українською владою вирішили переглянути наш План дій у світлі реальної ситуації на місцях", - додала генсек.

Вона зазначила, що Рада Європи незабаром знову відкриє свій офіс у Києві. "Це рішення є символом нашої рішучості стояти на боці української влади та народу, чия мужність є великим уроком", - повідомила вона.

Нагадаємо, Пейчинович-Бурич запропонувала провести перший за 17 років саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвропаРосіясанкції
Головне сьогодні

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

відео, оновленоРосійська ракета впала під Одесою

Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Усі новини...
Європа
Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба
Країни Балтії та Польща просять НАТО про посилення, є незгодні – ЗМІ
Єврокомісія погіршила прогнози щодо ВВП й інфляції для ЄС та єврозони: причини
Останні новини
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
23:17
Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень
23:13
У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією
23:10
Донеччина: росіяни за день вбили ще трьох людей, з початку вторгнення – 400
22:50
15 годин з десятками тварин в дорозі. Історія порятунку домашніх улюбленців від війни
22:41
Зеленський пропонує механізм компенсації Росії за збитки від війни в Україні
22:38
У Василівці Запорізької області рушила черга з 1000 автомобілів
22:24
Група країн формату "Рамштайн" проведе нову зустріч щодо оборони України
Усі новини...