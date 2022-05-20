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Генсек Ради Європи: звірства в Україні показують, що виключення РФ було правильним

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:24

Генеральний секретар Марія Пейчинович-Буріч заявив, що підтримка України є абсолютним пріоритетом.

Про це вона заявила, відкриваючи першу міністерську сесію Ради Європи, яка триває без Росії, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня я була у Києві на День Європи, щоб наочно показати, де сьогодення та майбутнє України. Я на власні очі бачила руйнування та страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, яка, на жаль, продовжується досі. Я ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь", - сказала Пейчинович-Буріч.

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Вона додала, що звірства Росії та її армії в Україні підтверджують, що рішення про виключення Росії із Ради Європи було правильним.

"Підтримка України є абсолютним пріоритетом. Саме тому ми підтримуємо Генеральну прокуратуру України у розслідуванні грубих порушень прав людини. Саме тому ми разом з українською владою вирішили переглянути наш План дій у світлі реальної ситуації на місцях", - додала генсек.

Вона зазначила, що Рада Європи незабаром знову відкриє свій офіс у Києві. "Це рішення є символом нашої рішучості стояти на боці української влади та народу, чия мужність є великим уроком", - повідомила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Пейчинович-Бурич запропонувала провести перший за 17 років саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною Росії проти України.

Теми: ЄвропаРосіясанкції
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