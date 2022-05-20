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Генсек СЕ: зверства в Украине подтверждают, что Россию правильно исключили

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 14:24

Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич заявила, что поддержка Украины является абсолютным приоритетом.

Об этом она заявила, открывая первую министерскую сессию Совета Европы, продолжающуюся без России, пишет "Европейская правда".

"На прошлой неделе я была в Киеве на День Европы, чтобы наглядно показать, где настоящее и будущее Украины. Я собственными глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень", – сказала Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что зверства России и ее армии в Украине подтверждают, что решение об исключении России из Совета Европы было верным.

"Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Именно поэтому мы поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины в расследовании грубых нарушений прав человека. Именно поэтому мы вместе с украинскими властями решили пересмотреть наш План действий в свете реальной ситуации на местах", - добавила генсек.

Она отметила, что Совет Европы вскоре снова откроет свой офис в Киеве. "Это решение является символом нашей решимости стоять на стороне украинской власти и народа, чье мужество является большим уроком", - сообщила она.

Напомним, Пейчинович-Бурич предложила провести первый за 17 лет саммит глав государств и правительств в связи с войной России против Украины.

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Темы: ЕвропаРосcиясанкции
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