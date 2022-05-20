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Шольц не проти обговорювати зміни до договорів ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:48

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що загалом готовий обговорювати зміни до договорів ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Шольц зробив цю заяву на тлі активізації у Євросоюзі дискусій про можливі зміни до функціонування ЄС, зокрема, до механізму вето на рішення щодо зовнішньої політики. Розмови особливо активізувалися на тлі небажанні Угорщини підтримувати шостий пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго.

"Якщо ситуація потребуватиме цього, зміни до договорів можна обговорювати, це не табу. Але важливо, щоб ми досягли тут максимального консенсусу, тому що нам зараз найменше потрібно - це суперечлива і витратна за часом робота над інституційними питаннями", - сказав він. 

Шольц назвав голосування більшістю "ідеєю, що має на меті зробити ЄС більш ефективним" та зазначив, що він радий, що ця ідея здобуває широку підтримку.  

У рамках Конференції про майбутнє Європи 8 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон висловилися за зміни до договорів ЄС. Підтримку цій ідеї висловлював і прем'єр Італії Маріо Драгі. 

Водночас, тринадцять країн-членів - нордичні країни, країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Словенія і Мальта, заявили, що не схвалюють ідею про запуск процесу для зміни до договорів.

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Теми: ЄСШольцУгорщина
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