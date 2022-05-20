Шольц не проти обговорювати зміни до договорів ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що загалом готовий обговорювати зміни до договорів ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
Шольц зробив цю заяву на тлі активізації у Євросоюзі дискусій про можливі зміни до функціонування ЄС, зокрема, до механізму вето на рішення щодо зовнішньої політики. Розмови особливо активізувалися на тлі небажанні Угорщини підтримувати шостий пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго.
"Якщо ситуація потребуватиме цього, зміни до договорів можна обговорювати, це не табу. Але важливо, щоб ми досягли тут максимального консенсусу, тому що нам зараз найменше потрібно - це суперечлива і витратна за часом робота над інституційними питаннями", - сказав він.
Шольц назвав голосування більшістю "ідеєю, що має на меті зробити ЄС більш ефективним" та зазначив, що він радий, що ця ідея здобуває широку підтримку.
У рамках Конференції про майбутнє Європи 8 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон висловилися за зміни до договорів ЄС. Підтримку цій ідеї висловлював і прем'єр Італії Маріо Драгі.
Водночас, тринадцять країн-членів - нордичні країни, країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Словенія і Мальта, заявили, що не схвалюють ідею про запуск процесу для зміни до договорів.