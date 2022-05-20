Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц не проти обговорювати зміни до договорів ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:48

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що загалом готовий обговорювати зміни до договорів ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Шольц зробив цю заяву на тлі активізації у Євросоюзі дискусій про можливі зміни до функціонування ЄС, зокрема, до механізму вето на рішення щодо зовнішньої політики. Розмови особливо активізувалися на тлі небажанні Угорщини підтримувати шостий пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго.

Реклама:

"Якщо ситуація потребуватиме цього, зміни до договорів можна обговорювати, це не табу. Але важливо, щоб ми досягли тут максимального консенсусу, тому що нам зараз найменше потрібно - це суперечлива і витратна за часом робота над інституційними питаннями", - сказав він. 

Шольц назвав голосування більшістю "ідеєю, що має на меті зробити ЄС більш ефективним" та зазначив, що він радий, що ця ідея здобуває широку підтримку.  

У рамках Конференції про майбутнє Європи 8 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон висловилися за зміни до договорів ЄС. Підтримку цій ідеї висловлював і прем'єр Італії Маріо Драгі. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, тринадцять країн-членів - нордичні країни, країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Словенія і Мальта, заявили, що не схвалюють ідею про запуск процесу для зміни до договорів.

Теми: ЄСШольцУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: