Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц не против обсуждать изменения в договоры ЕС

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 14:48

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в целом готов обсуждать изменения в договорах ЕС.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

Шольц сделал это заявление на фоне активизации в Евросоюзе дискуссий о возможных изменениях в функционировании ЕС, в частности, в механизме вето на решение внешней политики. Разговоры особенно активизировались на фоне нежелания Венгрии поддерживать шестой пакет санкций против России с нефтяным эмбарго.

Реклама:

"Если ситуация будет нуждаться в этом, изменения в договоры можно обсуждать, это не табу. Но важно, чтобы мы достигли здесь максимального консенсуса, потому что нам сейчас меньше всего нужно - это противоречивая и затратная по времени работа над институциональными вопросами", - сказал он.

Шольц назвал голосование большинством "идеей, цель которой сделать ЕС более эффективным" и отметил, что он рад, что эта идея получает широкую поддержку.

В рамках Конференции о будущем Европы 8 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за изменения в договоры ЕС. Поддержал идею и премьер Италии Марио Драги

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, тринадцать стран-членов - нордические страны, страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словения и Мальта, заявили, что не одобряют идею о запуске процесса для изменения в договоры.

Темы: ЕСШольцВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: