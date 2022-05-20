Шольц не против обсуждать изменения в договоры ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в целом готов обсуждать изменения в договорах ЕС.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

Шольц сделал это заявление на фоне активизации в Евросоюзе дискуссий о возможных изменениях в функционировании ЕС, в частности, в механизме вето на решение внешней политики. Разговоры особенно активизировались на фоне нежелания Венгрии поддерживать шестой пакет санкций против России с нефтяным эмбарго.

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"Если ситуация будет нуждаться в этом, изменения в договоры можно обсуждать, это не табу. Но важно, чтобы мы достигли здесь максимального консенсуса, потому что нам сейчас меньше всего нужно - это противоречивая и затратная по времени работа над институциональными вопросами", - сказал он.

Шольц назвал голосование большинством "идеей, цель которой сделать ЕС более эффективным" и отметил, что он рад, что эта идея получает широкую поддержку.

В рамках Конференции о будущем Европы 8 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за изменения в договоры ЕС. Поддержал идею и премьер Италии Марио Драги.

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В то же время, тринадцать стран-членов - нордические страны, страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словения и Мальта, заявили, что не одобряют идею о запуске процесса для изменения в договоры.