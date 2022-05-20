Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер після тиску пішов із "Роснєфті"
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть".
Про це йдеться у заяві на сайті компанії, пише "Європейська правда".
Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.
Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу "Північний потік - 2".
Шредера в лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".
Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради "Роснєфті".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу щодо санкцій Шредера, але німецький парламент цього тижня позбавив Шредера його офісу в Берліні, що оплачується платниками податків.