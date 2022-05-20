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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер після тиску пішов із "Роснєфті"

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 14:51

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть".

Про це йдеться у заяві на сайті компанії, пише "Європейська правда".

Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.

Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу "Північний потік - 2".

Шредера в лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради "Роснєфті". 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу щодо санкцій Шредера, але німецький парламент цього тижня позбавив Шредера його офісу в Берліні, що оплачується платниками податків.

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Теми: РосіянафтаНімеччина
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