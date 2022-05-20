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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из "Роснефти"

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 14:51

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, пишет "Европейская правда".

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Также совет директоров по той же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток - 2".

Шредера в феврале также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

Как известно, 19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование санкций Шредера, но на этой неделе немецкий парламент на этой неделе лишил Шредера его офиса в Берлине, оплачиваемого налогоплательщиками.

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Темы: РосcиянефтьГермания
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