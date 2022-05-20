Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини, можна лише в окупований Крим - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 14:58

Російські військові заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Джерело: спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров

Пряма мова: "Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів.

Деталі: Водночас, за словами Назарова, місцеві мешканці, незважаючи на тиск та погрози окупантів, відзначили День вишиванки. Вони поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Головне сьогодні

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

відео, оновленоРосійська ракета впала під Одесою

Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Усі новини...
Херсонська область
Російський сенатор натякає на можливу анексію Херсонщини та Запоріжжя
Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію
На півдні окупанти активно не наступають, виїзд з Херсонщини заблоковано
Останні новини
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
23:17
Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень
23:13
У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією
23:10
Донеччина: росіяни за день вбили ще трьох людей, з початку вторгнення – 400
Усі новини...