Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини, можна лише в окупований Крим - ОК "Південь"

Російські військові заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Джерело: спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров

Пряма мова: "Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів.

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Деталі: Водночас, за словами Назарова, місцеві мешканці, незважаючи на тиск та погрози окупантів, відзначили День вишиванки. Вони поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна.