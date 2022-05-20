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Россияне заблокировали все выезды с Херсонщины, кроме крымского - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 14:58

Российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Источник: спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров

Прямая речь: "Не имея других вариантов борьбы, оккупанты заблокировали выезд из Херсона на подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать - в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов".

Детали: В то же время, по словам Назарова, местные жители, несмотря на давление и угрозы оккупантов, отметили День вышиванки. Они распространяли фото символов Украины, листовки с призывом оккупантам убираться восвояси, плакаты и граффити о своей проукраинской позиции и о том, что Херсонщина – это Украина.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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