Майже по всій Україні знову оголошено повітряну тривогу
П'ятниця, 20 травня 2022, 17:19
По всій Україні, крім окупованих Херсонщини та Криму, вдруге за півтори години оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 16:00 по всій території України, окрім окупованих Херсонщини та Криму, було оголошено повітряну тривогу.
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Пізніше повітряну тривогу в різних областях почали скасовувати.
Трохи більше, ніж через годину, повітряна тривога знову оголошена по всій Україні, окрім Херсонщини та Криму.
Повітряна тривога свідчить про небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
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