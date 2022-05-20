Майже по всій Україні знову оголошено повітряну тривогу

По всій Україні, крім окупованих Херсонщини та Криму, вдруге за півтори години оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 16:00 по всій території України, окрім окупованих Херсонщини та Криму, було оголошено повітряну тривогу.

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Пізніше повітряну тривогу в різних областях почали скасовувати.

Трохи більше, ніж через годину, повітряна тривога знову оголошена по всій Україні, окрім Херсонщини та Криму.

Повітряна тривога свідчить про небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.