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Почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 17:19
Почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу

По всей Украине, кроме оккупированных Херсонщины и Крыма, во второй раз за полтора часа объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

 

Детали: По состоянию на 16:00 по всей территории Украины, кроме оккупированных Херсонской области и Крыма, была объявлена воздушная тревога.

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Позже воздушную тревогу в разных областях начали отменять.

Чуть больше, чем через час, воздушная тревога снова объявлена по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма.

 

Воздушная тревога свидетельствует об опасности ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

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Темы: война
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