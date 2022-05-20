Почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу

По всей Украине, кроме оккупированных Херсонщины и Крыма, во второй раз за полтора часа объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 16:00 по всей территории Украины, кроме оккупированных Херсонской области и Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Позже воздушную тревогу в разных областях начали отменять.

Чуть больше, чем через час, воздушная тревога снова объявлена по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма.

Воздушная тревога свидетельствует об опасности ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.