Почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу
Пятница, 20 мая 2022, 17:19
По всей Украине, кроме оккупированных Херсонщины и Крыма, во второй раз за полтора часа объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 16:00 по всей территории Украины, кроме оккупированных Херсонской области и Крыма, была объявлена воздушная тревога.
Позже воздушную тревогу в разных областях начали отменять.
Чуть больше, чем через час, воздушная тревога снова объявлена по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма.
Воздушная тревога свидетельствует об опасности ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.