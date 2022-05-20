Рейтинг Байдена опустився до найнижчого показника

Згідно з новим опитуванням, рейтинг схвалення президента Джо Байдена в травні впав до найнижчої точки за час його президентства.

Про це повідомляє Associated Press, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням Центру громадських досліджень Associated Press-NORC, лише 39% дорослих американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента.

Загалом, лише приблизно 2 з 10 дорослих кажуть, що США рухаються в правильному напрямку або економіка є прийнятною. Це менше, ніж навіть місяць тому, коли 3 з 10 дорослих схвалювали політику президента Байдена.

В Демократичній партії також з'явився песимізм: лише 33% в президентській партії заявили, що країна рухається в правильному напрямку, порівняно з 49% у квітні.

Особливе занепокоєння Байдена напередодні проміжних виборів викликає те, що його схвалення серед демократів становить лише 73%. В опитуваннях AP-NORC, проведених у 2021 році, рейтинг схвалення Байдена серед демократів ніколи не опускався нижче 82%.

Відсоток демократів, які стверджують, що політика Байдена більше допомогла, знизився з 45% до 37%. Хоча лише 18% кажуть, що вона більше нашкодила; 44% кажуть, що вони нічого змін не помітили.

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Такий низький рейтинг чинного президента США обумовлений високою інфляцією, а також сплеском насильства з використанням зброї.

Як раніше повідомлялося, США доставили в Україну понад 70 гаубиць, більше 200 українських артилеристів пройшли навчання.