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Рейтинг Байдена опустился до самого низкого показателя

Пятница, 20 мая 2022, 16:23

Согласно новому опросу, рейтинг одобрения президента Джо Байдена в мае упал до самой низкой точки за время его президентства.

Об этом сообщает Associated Press, передает "Европейская правда".

Согласно опросу Центра общественных исследований Associated Press-NORC, только 39% взрослых американцев одобряют работу Байдена в должности президента.

В целом только примерно 2 из 10 взрослых говорят, что США двигаются в правильном направлении или состояние экономики приемлемо. Это меньше, чем даже месяц назад, когда 3 из 10 взрослых одобряли политику президента Байдена.

В Демократической партии также появился пессимизм: только 33% президентской партии заявили, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.

Особую обеспокоенность Байдена накануне промежуточных выборов вызывает то, что его одобрение среди демократов составляет всего 73%. В опросах AP-NORC, проведенных в 2021 году, рейтинг одобрения Байдена среди демократов никогда не опускался ниже 82%.

Процент демократов, утверждающих, что политика Байдена больше помогла, снизился с 45 до 37%. Хотя только 18% говорят, что она больше навредила; 44% говорят, что они ничего не заметили.

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Такой низкий рейтинг действующего президента США обусловлен высокой инфляцией, а также всплеском насилия с использованием оружия.

Как ранее сообщалось, США доставили в Украину более 70 гаубиц, более 200 украинских артиллеристов прошли обучение.

Темы: Байденрейтинг
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