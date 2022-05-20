Путін зібрав онлайн Радбез із Герасимовим і заявив про кібервійну проти РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії в інформаційному просторі ведеться повномасштабна війна та доручив розробити держсистему захисту інформації.

Джерело: Путін на онлайн-засіданні Ради безпеки РФ у п'ятницю, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Кількість кібератак на російську інформаційну інфраструктуру всі останні роки постійно зростає. Саме всі останні роки, але з початком спеціальної військової операції на Донбасі, в Україні виклики в цій сфері стали ще гострішими і серйознішими, більш масштабними. По суті проти Росії розв'язана справжня агресія, війна в інформаційному просторі".

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"Вважаю за доцільне розглянути питання про створення державної системи захисту інформації. Чекаю від вас також конкретних пропозицій про те, які додаткові кроки мають бути здійснені для забезпечення сталої роботи інформаційної інфраструктури в органах влади та держуправління".

Деталі: Путін додав, що кількість кібератак, у тому числі комплексних, зросла в рази.

"Як відзначають фахівці, експерти, хакерам-одинакам це, звичайно ж, не під силу. Атаки наносяться з різних держав, і при цьому вони чітко скоординовані. По суті, це дії державних структур", — зазначив він.

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Путін нагадав, що до складу армій деяких країн вже офіційно входять кібервійська.

"Чиняться цілеспрямовані спроби вивести з ладу інтернет-ресурси об'єктів критичної інфраструктури Росії. Насамперед під ударом опинилися ЗМІ, фінансові установи, масові соціально значущі портали та мережі. Серйозні атаки були нанесені по офіційних сайтах органів влади", — сказав він.

За словами Путіна, найчастіше мішенню хакерів виявляються корпоративні мережі великих російських компаній.

"У більшості випадків використовується наступна тактика атак: доступ до російських інтернет-ресурсів блокується, інформація стає недоступною або підмінюється фейками – фальшивками. При цьому в хід йдуть найсучасніші алгоритми і комбіновані технології", – розповів президент РФ.

Він заявив, що тим, хто стоїть за цими спробами, не вдалося досягти своїх цілей.

"Вже сьогодні можна сказати, що кіберагресія проти нас, як і загалом санкційний наскок на Росію, провалилися. Загалом ми були готові до цієї атаки, і це результат тієї системної роботи, яка велася останніми роками", — сказав Путін.

За його словами, механізми забезпечення інформаційної безпеки критично важливих об'єктів потрібно вдосконалювати та доналаштовувати у режимі реального часу, скрізь мають бути створені підрозділи, відповідальні за захист інформації.

Як видно з трансляції засідання Радбезу, в ньому взяли участь міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також начальник генерального штабу Валерій Герасимов.

Що передувало: Після початку повномасштабної війни РФ проти України група міжнародних хакерів Anonymous неодноразово зламувала різні російські сайти. Разом з тим, російські хакери постійно здійснюють кібератаки на Україну.