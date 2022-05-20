Путин собрал онлайн Совбез с Герасимовым и заявил о кибервойне против РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война и поручил разработать госсистему по защите информации.

Источник: Путин на онлайн-заседании Совета безопасности РФ в пятницу, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы, но с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве".

"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления".

Детали: Путин добавил, что число кибератак, в том числе комплексных, выросло в разы.

"Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", — отметил он.

Путин напомнил, что в состав армий некоторых стран уже официально входят кибервойска.

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"Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти", — сказал он.

По словам Путина, чаще мишенью хакеров оказываются корпоративные сети крупных российских компаний.

"В большинстве случаев используется следующая тактика атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками – фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", — рассказал президент РФ.

Он заявил, что тем, кто стоит за этими попытками, не удалось добиться своих целей.

"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — сказал Путин.

По его словам, механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужно совершенствовать и донастраивать в режиме реального времени, везде должны быть созданы подразделения, ответственные за защиту информации.

Как видно из трансляции заседания Совбеза, в нем приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также начальник генерального штаба Валерий Герасимов.

Что предшествовало: После начала полномасштабной войны РФ против Украины группа международных хакеров Anonymous неоднократно взламывала разные российские сайты. Вместе с тем, российские хакеры постоянно совершают кибератаки на Украину.