Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин собрал онлайн Совбез с Герасимовым и заявил о кибервойне против РФ

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 16:44
Путин собрал онлайн Совбез с Герасимовым и заявил о кибервойне против РФ
скриншот трансляции заседания Совбеза РФ 20 мая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война и поручил разработать госсистему по защите информации.

Источник: Путин на онлайн-заседании Совета безопасности РФ в пятницу, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы, но с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве".

Реклама:

"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления".

Детали: Путин добавил, что число кибератак, в том числе комплексных, выросло в разы.

"Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", — отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Путин напомнил, что в состав армий некоторых стран уже официально входят кибервойска.

"Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти", — сказал он.

По словам Путина, чаще мишенью хакеров оказываются корпоративные сети крупных российских компаний.

"В большинстве случаев используется следующая тактика атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками – фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", — рассказал президент РФ.

Он заявил, что тем, кто стоит за этими попытками, не удалось добиться своих целей.

"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — сказал Путин.

По его словам, механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужно совершенствовать и донастраивать в режиме реального времени, везде должны быть созданы подразделения, ответственные за защиту информации.

Как видно из трансляции заседания Совбеза, в нем приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также начальник генерального штаба Валерий Герасимов.

Что предшествовало: После начала полномасштабной войны РФ против Украины группа международных хакеров Anonymous неоднократно взламывала разные российские сайты. Вместе с тем, российские хакеры постоянно совершают кибератаки на Украину.

Темы: ПутинкибербезопасностьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: