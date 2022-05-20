Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіційно: G7 мобілізувала майже $20 млрд допомоги Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 16:52

Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи надають 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в комюніке міністрів фінансів країн Групи семи за підсумками зустрічі в німецькому Петерсбергу.

"Вирішуючи також гуманітарні та інші матеріальні потреби України, ми визнаємо, зокрема, нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні. У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів США бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 мільярдів доларів США останніх зобов’язань напередодні Петерсберзької зустрічі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечення надання базових послуг українському народу", - йдеться у комюніке.

Крім того, міністри привітали поточну роботу в G7 та міжнародних фінансових установах щодо подальшого фінансування України, зокрема, пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.

Додаткова запланована підтримка українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 млрд доларів США, зазначається в документі.

"Важливо, що вищезгадана бюджетна підтримка у розмірі 19,8 млрд доларів США є доповненням до нещодавніх заяв про подальшу військову та гуманітарну підтримку. По всій підтримці ми терміново працюємо над прискоренням виплати наших зобов’язань перед Україною", - йдеться у комюніке.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", - наголосили міністри.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, ЄС перерахував Україні третій і фінальний транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. 

Теми: грошіУкраїна
Головне сьогодні

Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Усі новини...
гроші
РФ цього року може отримати від ЄС рекордні 100 мільярдів доларів за газ – прогноз Citigroup
Зеленський пояснив партнерам, навіщо давати Україні гроші
Прем’єр Нідерландів хоче поєднати допомогу з відбудови України з реформами
Останні новини
10:41
ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу
10:38
Путін і його логіка гравця - Михайло Дубинянський
10:38
Ахметов думає про продаж своєї недобудованої суперяхти
10:29
В Одесі відновив роботу велопатруль
10:17
Італія збільшила імпорт російської нафти для завантаження НПЗ "Лукойла"
10:15
"Роскосмос" зазіхнув на підприємства у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях
10:09
Регіони: росіяни поливають вогнем схід та південь України
10:06
фотоУ Сєвєродонецьку відновили газопостачання
09:45
Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні
09:37
З території Росії артилерією обстріляли прикордоння Сумщини
Усі новини...