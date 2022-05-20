Офіційно: G7 мобілізувала майже $20 млрд допомоги Україні

Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи надають 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в комюніке міністрів фінансів країн Групи семи за підсумками зустрічі в німецькому Петерсбергу.

"Вирішуючи також гуманітарні та інші матеріальні потреби України, ми визнаємо, зокрема, нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні. У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів США бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 мільярдів доларів США останніх зобов’язань напередодні Петерсберзької зустрічі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечення надання базових послуг українському народу", - йдеться у комюніке.

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Крім того, міністри привітали поточну роботу в G7 та міжнародних фінансових установах щодо подальшого фінансування України, зокрема, пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.

Додаткова запланована підтримка українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 млрд доларів США, зазначається в документі.

"Важливо, що вищезгадана бюджетна підтримка у розмірі 19,8 млрд доларів США є доповненням до нещодавніх заяв про подальшу військову та гуманітарну підтримку. По всій підтримці ми терміново працюємо над прискоренням виплати наших зобов’язань перед Україною", - йдеться у комюніке.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", - наголосили міністри.

Як повідомлялося, ЄС перерахував Україні третій і фінальний транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.