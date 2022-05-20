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Официально: G7 мобилизовала почти $20 млрд помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 16:52

Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставляют 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике министров финансов стран Группы семи по итогам встречи в немецком Петерсберге.

"Решая также гуманитарные и другие материальные потребности Украины, мы признаем, в частности, неотложные потребности Украины в краткосрочном финансировании. В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов США бюджетной поддержки, в том числе 9,5 миллиарда долларов США последних обязательств накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу", - говорится в коммюнике.

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Кроме того, министры приветствовали текущую работу в G7 и международных финансовых учреждениях по дальнейшему финансированию Украины, в частности, предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Дополнительная запланированная поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация составляет 3,4 млрд долларов США, отмечается в документе.

"Важно, что вышеупомянутая бюджетная поддержка в размере 19,8 млрд долларов является дополнением к недавним заявлениям о дальнейшей военной и гуманитарной поддержке. По всей поддержке мы срочно работаем над ускорением выплаты наших обязательств перед Украиной", - говорится в коммюнике.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед лицом вызовов, порожденных захватнической войной России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта", - подчеркнули министры.

Как сообщалось, ЕС перечислил Украине третий и финальный транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Темы: деньгиУкраина
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