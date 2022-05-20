Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Официально: G7 мобилизовала почти $20 млрд помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 16:52

Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставляют 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике министров финансов стран Группы семи по итогам встречи в немецком Петерсберге.

"Решая также гуманитарные и другие материальные потребности Украины, мы признаем, в частности, неотложные потребности Украины в краткосрочном финансировании. В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов США бюджетной поддержки, в том числе 9,5 миллиарда долларов США последних обязательств накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу", - говорится в коммюнике.

Кроме того, министры приветствовали текущую работу в G7 и международных финансовых учреждениях по дальнейшему финансированию Украины, в частности, предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Дополнительная запланированная поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация составляет 3,4 млрд долларов США, отмечается в документе.

"Важно, что вышеупомянутая бюджетная поддержка в размере 19,8 млрд долларов является дополнением к недавним заявлениям о дальнейшей военной и гуманитарной поддержке. По всей поддержке мы срочно работаем над ускорением выплаты наших обязательств перед Украиной", - говорится в коммюнике.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед лицом вызовов, порожденных захватнической войной России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта", - подчеркнули министры.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, ЕС перечислил Украине третий и финальный транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Темы: деньгиУкраина
Главное сегодня

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

видео, доповненоРоссийская ракета упала под Одессой

Метро в Харькове возобновит работу 24 мая - мэр

Все новости...
деньги
РФ в этом году может получить от ЕС рекордные 100 миллиардов долларов за газ – прогноз Citigroup
Зеленский объяснил партнерам, зачем давать Украине деньги
Премьер Нидерландов хочет объединить помощь в восстановлении Украины с реформами
Последние новости
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам деньги в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
23:17
Кабмин создал делегацию для переговоров с ЕС о либерализации грузовых перевозок
Все новости...