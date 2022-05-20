Спалено 10 танків, 8 бронемашин, три десятки авто: ДШВ показали роботу артилерії

Артилерія десантників та Сухопутних військ продовжують завдавати втрат російським окупантам.

Джерело: командування Десантно штурмових військ

Деталі: На відео зафіксовано, як воїни артилеристи знищують розташування військової техніки противника. Вказано, що того дня було спалено десяток танків, вісім бронемашин, чотири одиниці інженерної техніки та близько трьох десятків автомобілів.

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Дослівно: Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України. Кожного з окупантів буде покарано. Спільними зусиллями до Перемоги! Слава Україні!".

Нагадаємо: Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.