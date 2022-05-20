Сожжено 10 танков, 8 бронемашин, три десятка авто: ДШВ показали работу артиллерии
Пятница, 20 мая 2022, 17:00
Артиллерия десантников и Сухопутных войск продолжают наносить урон российским оккупантам.
Источник: командование Десантно штурмовых войск
Детали: На видео зафиксировано, как воины артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. Указано, что в тот день было сожжено десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей.
Дословно: Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины. Каждый из оккупантов будет наказан. Совместными усилиями к Победе! Слава Украине!".
Напомним: Обычно военные публикуют видео через определенное время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.