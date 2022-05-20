Німеччина поставить Києву перші зенітні установки Gepard у липні

У липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Про це йшлося під час розмови міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її українського колеги Олексія Резнікова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Пакет також включає навчальну підтримку з боку Бундесверу, надання майже 60 000 боєприпасів і доставку ще 15 машин влітку.

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"Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз чітко підтвердив, що Україна хоче якнайшвидшої доставки з Німеччини зенітних танків Gepard, включаючи наявні 59 тис. боєприпасів", - сказала Ламбрехт після розмови по відеозв'язку з Резніковим.

"Gepard є ефективною зброєю, яка також має значний стримуючий ефект - наприклад, для захисту критичної інфраструктури", - сказала Ламбрехт.

"Зараз ми працюємо разом, щоб гарантувати, що перші 15 Gepard будуть готові до дій з середини липня з повністю навченими екіпажами" - додала вона.

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Як повідомлялося, посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.