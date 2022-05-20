Германия поставит Киеву первые зенитные установки Gepard в июле

В июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard со складов германской промышленности.

Об этом шла речь во время разговора министра обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее украинского коллеги Алексея Резникова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пакет также включает в себя учебную поддержку со стороны Бундесвера, предоставление почти 60 000 боеприпасов и доставку еще 15 машин летом.

"Сегодня я разговаривала со своим украинским коллегой Резниковым, и он еще раз четко подтвердил, что Украина хочет скорейшей доставки из Германии зенитных танков Gepard, включая имеющиеся 59 тыс. боеприпасов", - сказала Ламбрехт после разговора по видеосвязи с Резниковым.

"Gepard является эффективным оружием, которое также оказывает значительный сдерживающий эффект - например, для защиты критической инфраструктуры", - сказала Ламбрехт.

"Сейчас мы работаем вместе, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard будут готовы к действиям с середины июля с полностью обученными экипажами", - добавила она.

Как сообщалось, посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

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К критике присоединилась и глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.