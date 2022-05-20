Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада ввела нові санкції проти росіян і заборонила торгівлю предметами розкоші з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 17:37

Канада вводить санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю повідомленні МЗС Канади.

Нові санкції накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму.

Реклама:

Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Владіміра Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України, йдеться у заяві міністерства.

Крім того, санкції включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону імпорту предметів розкоші з Росії. 

Ці предмети включають алкогольні напої, тютюнові вироби, деякі текстильні вироби та спортивний одяг, взуття, елітний одяг та аксесуари, ювелірні вироби, посуд та предмети мистецтва. 

ВІДЕО ДНЯ

Канада також забороняє імпорт з Росії предметів розкоші, таких як алкогольні напої, морепродукти, риба та непромислові алмази. Ці категорії представляли товари на суму 75,7 млн доларів у 2021 році.

Уряд Канади також запроваджує заборону на експорт товарів, які можуть бути використані у виробництві та виготовленні зброї Росією.

"У сукупності ці заходи допоможуть чинити подальший тиск на російський режим, щоб той припинив неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні уряду Канади.

Як повідомлялося раніше, Канада у рамках санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

Теми: санкціїКанадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
санкції
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: