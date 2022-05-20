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Канада ввела нові санкції проти росіян і заборонила торгівлю предметами розкоші з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 17:37

Канада вводить санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю повідомленні МЗС Канади.

Нові санкції накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму.

Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Владіміра Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України, йдеться у заяві міністерства.

Крім того, санкції включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону імпорту предметів розкоші з Росії. 

Ці предмети включають алкогольні напої, тютюнові вироби, деякі текстильні вироби та спортивний одяг, взуття, елітний одяг та аксесуари, ювелірні вироби, посуд та предмети мистецтва. 

Канада також забороняє імпорт з Росії предметів розкоші, таких як алкогольні напої, морепродукти, риба та непромислові алмази. Ці категорії представляли товари на суму 75,7 млн доларів у 2021 році.

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Уряд Канади також запроваджує заборону на експорт товарів, які можуть бути використані у виробництві та виготовленні зброї Росією.

"У сукупності ці заходи допоможуть чинити подальший тиск на російський режим, щоб той припинив неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні уряду Канади.

Як повідомлялося раніше, Канада у рамках санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

Теми: санкціїКанадаРосія
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