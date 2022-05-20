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Канада ввела новые санкции против россиян и запретила торговлю предметами роскоши с РФ

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 17:37

Канада вводит санкции против 14 россиян, в том числе российских олигархов и членов их семей, и запрещает экспорт предметов роскоши в Россию из-за ее вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу сообщении МИД Канады.

Новые санкции налагают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима.

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Эти лица непосредственно способствовали нелепой войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины, говорится в заявлении министерства.

Кроме того, санкции включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на импорт предметов роскоши из России.

Эти предметы включают в себя алкогольные напитки, табачные изделия, некоторые текстильные изделия и спортивную одежду, обувь, элитную одежду и аксессуары, ювелирные изделия, посуду и предметы искусства.

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Канада также запрещает импорт из России предметов роскоши, таких как алкогольные напитки, морепродукты, рыба и непромышленные алмазы. Эти категории представляли товары на сумму 75,7 млн. долларов в 2021 году.

Правительство Канады также вводит запрет на экспорт продуктов, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении орудия Россией.

"В совокупности эти меры помогут оказывать дальнейшее давление на российский режим, чтобы тот прекратил неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", - говорится в сообщении правительства Канады.

Как сообщалось ранее, Канада в рамках санкций, введенных против РФ за развязанную войну, запретила въезд тысячи граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

Темы: санкцииКанадаРосcия
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