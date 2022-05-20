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Російська ракета впала під Одесою

Світлана КізіловаП'ятниця, 20 травня 2022, 19:05
Фото "прильоту" під Одесою 20 травня

Вдень 20 травня ворог завдав ракетний удар по цивільному об'єкту на території Одеського району.

ДжерелоСуспільне, голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім, Думська

Пряма мова Кіма: "Ракета потрапила в об'єкт на Одещині. Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна".

Деталі: У місцевих Телеграм-каналах пишуть про "прильот" на територію Одеського району. ВІдомо про два вибухи.

Доповнено: Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пыдтвердила, що російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини.

На місці спалахнула пожежа, там працюють рятувальники. За словами Гуменюк, загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

Голова Одеської ОДА (ОВА) Максим Марченко уточнив, що ракетних ударів по регіону було два - перший трьома ракетами вдень по одному з районів області, і другий ввечері - по об'єкту інфраструктури. "Є пошкодження, але на щастя, постраждалих немає", - зазначив Марченко.

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Теми: Одеська областьвибухвійнаРосія
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