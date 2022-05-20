Російська ракета впала під Одесою

Вдень 20 травня ворог завдав ракетний удар по цивільному об'єкту на території Одеського району.

Джерело: Суспільне, голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім, Думська

Пряма мова Кіма: "Ракета потрапила в об'єкт на Одещині. Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна".

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Деталі: У місцевих Телеграм-каналах пишуть про "прильот" на територію Одеського району. ВІдомо про два вибухи.

Доповнено: Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пыдтвердила, що російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини.

На місці спалахнула пожежа, там працюють рятувальники. За словами Гуменюк, загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Одеської ОДА (ОВА) Максим Марченко уточнив, що ракетних ударів по регіону було два - перший трьома ракетами вдень по одному з районів області, і другий ввечері - по об'єкту інфраструктури. "Є пошкодження, але на щастя, постраждалих немає", - зазначив Марченко.