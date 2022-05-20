Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская ракета упала под Одессой

Светлана КизиловаПятница, 20 мая 2022, 19:05
Фото "прилета" под Одессой 20 мая

Днем 20 мая враг нанес ракетный удар по гражданскому объекту на территории Одесского района.

Источник:Суспільне, глава Николаевской ОВА (ОДА) Виталий Ким, Думская

Прямая речь Кима: "Ракета попала в объект в Одесской области. Есть запах аммиака, но спасатели сообщают, что все в порядке. Концентрация минимальна".

Детали: В местных Телеграм-каналах пишут о "прилете" на территорию Одесского района. Известно о двух взрывах.

Информации о жертвах удара или пострадавших пока нет.

Дополнено: Начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесчины.

На месте возник пожар, там работают спасатели. По словам Гуменюк, угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Одесской ОГА (ОВА) Максим Марченко уточнил, что ракетных ударов по региону было два - первый тремя ракетами днем по одному из районов области, и второй вечером - по объекту инфраструктуры. "Есть повреждения, но к счастью, пострадавших нет", - отметил Марченко..

Темы: Одесская областьвзрыввойнаРосcия
Главное сегодня

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Все новости...
Россияне разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра
Россияне свезли 130 единиц техники на Чернобаевку – сводка Генштаба
Буданов: Путин в тупике, не может ни закончить войну, ни выиграть
Зеленский об ударе по дому культуры на Харьковщине: Такие мишени выбирает абсолютное зло и дураки
Последние новости
04:57
Штаты готовы помочь Северной Корее преодолеть пандемию COVID – СМИ
03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
Все новости...