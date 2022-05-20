Российская ракета упала под Одессой

Днем 20 мая враг нанес ракетный удар по гражданскому объекту на территории Одесского района.

Источник:Суспільне, глава Николаевской ОВА (ОДА) Виталий Ким, Думская

Прямая речь Кима: "Ракета попала в объект в Одесской области. Есть запах аммиака, но спасатели сообщают, что все в порядке. Концентрация минимальна".

Реклама:

Детали: В местных Телеграм-каналах пишут о "прилете" на территорию Одесского района. Известно о двух взрывах.

Информации о жертвах удара или пострадавших пока нет.

Дополнено: Начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесчины.

ВИДЕО ДНЯ

На месте возник пожар, там работают спасатели. По словам Гуменюк, угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет.

Глава Одесской ОГА (ОВА) Максим Марченко уточнил, что ракетных ударов по региону было два - первый тремя ракетами днем по одному из районов области, и второй вечером - по объекту инфраструктуры. "Есть повреждения, но к счастью, пострадавших нет", - отметил Марченко..