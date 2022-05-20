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Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 18:15
метро Харкова. фото з Telegram

Харківський метрополітен має відновити перевезення пасажирів 24 травня.

Джерело: мера Харкова Ігор Терехов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Під час спілкування з харків'янами, що живуть у метро, ​​Терехов пообіцяв людям, що їх поступово переселять у відносно безпечні райони міста.

Він наголосив також, що відновити роботу метрополітену вкрай важливо для запуску економіки міста, оскільки підземка на сьогодні є найбезпечнішим видом транспорту.

Пряма мова: "24 числа ми запускатимемо метрополітен, тягти з цим ми більше не можемо... Нам треба запускати метро, ​​щоб запрацювало місто, економіка.

Ми поступово – наголошую, поступово! - Вас відселятимемо у відносно безпечні для обстрілу райони. Зрозуміло, що це буде більш-менш центральна частина міста, куди сьогодні не добивають (зброя супротивника). Там ми забезпечимо нормальні умови проживання, харчування, медикаменти. Дітям буде школа чи вихователі дитячих садків. У вас будуть нормальні людські умови: гаряча вода, душ... Будемо дбати про вас. Буде набагато кращим".

Що передувало: З 24 лютого метро у Харкові не перевозило пасажирів, а використовувалося як бомбосховище.

ВІДЕО ДНЯ

16 травня у Харкові частково відновив роботу наземний громадський транспорт. У місті запустили 24 автобусні та 3 тролейбусні маршрути. На цей момент кількість тролейбусних маршрутів збільшилася до 8. З 21 по 27 травня планується запустити 4 трамвайні маршрути.

Теми: Харківметровійна
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