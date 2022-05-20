Метро в Харькове возобновит работу 24 мая - мэр

Харьковский метрополитен должен возобновить перевозку пассажиров 24 мая.

Источник: мэра Харькова Игорь Терехов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время общения с живущими в метро харьковчанами Терехов пообещал людям, что их постепенно переселят в относительно безопасные районы города.

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Он подчеркнул также, что возобновить работу метрополитена крайне важно для запуска экономики города, поскольку подземка на сегодня является самым безопасным видом транспорта.

Прямая речь: "24 числа мы будем запускать метрополитен, тянуть с этим мы больше не можем... Нам нужно запускать метро, чтобы заработал город, экономика.

Мы постепенно - подчеркиваю, постепенно! - будем вас отселять в относительно неопасные для обстрела районы. Понятно, что это будет более или менее центральная часть города, куда сегодня не добивают (орудия противника). Там мы обеспечим вам нормальные условия проживания, питание, медикаменты. Детям будет школа или воспитатели детских садов. У вас будут нормальные человеческие условия: горячая вода, душ... Будем заботится о вас. Будет намного лучше".

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Что предшествовало: С 24 февраля метро в Харькове не перевозило пассажиров, а использовалось в качестве бомбоубежища.

16 мая в Харькове частично возобновил работу наземный общественный транспорт. В городе запустили 24 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. На данный момент количество троллейбусных маршрутов увеличилось до 8. С 21 по 27 мая планируется запустить 4 трамвайных маршрута.