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G7 вивчає можливість конфіскації активів РФ задля відбудови України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 18:53
КРІСТІАН ЛІНДНЕР, ФОТО З BUNDESFINANZMINISTERIUM.DE

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив у п'ятницю, що G7 розглядає можливість конфіскації державних активів РФ на користь відбудови України, але додав, що жодного рішення з цього приводу не було прийнято.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми говорили про продовження санкцій у зв'язку з Україною і обговорювали питання конфіскації російських активів", - сказав Лінднер, завершуючи другий день переговорів з міністрами фінансів країн Групи семи.

Говорячи про арешт російських державних активів, він сказав: "Це варіант, який ще потрібно продумати".

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд повідомила журналістам, що G7 "довго обговорювала" ідею конфіскації російських активів і використання їх для оплати відбудови України.

Канада перебуває в процесі ухвалення закону, щоб мати можливість конфіскувати російські активи, які вона заморозила, і направити гроші на відновлення України після війни.

"Країни загалом перебували в такому ж становищі, що й Канада, тобто вони не мали законодавчих повноважень фактично конфіскувати активи. Повноваження, які ми мали раніше, заморозили б активи", – сказала вона.

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"Був великий інтерес з боку інших партнерів G7 до канадського законодавства, багато запитань з цього приводу", – сказала Фріланд.

Нагадаємо, Кремль заявив, що для країн Групи семи та Європейського Союзу буде "прямою крадіжкою" конфіскація заморожених резервів Росії для фінансування відновлення України.

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку травня запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

Теми: G7Росія
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