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G7 изучает возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 18:53
G7 изучает возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины
КРИСТИАН ЛИНДНЕР, ФОТО С BUNDESFINANZMINISTERIUM.DE

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в пятницу, что G7 рассматривает возможность конфискации государственных активов РФ в пользу восстановления Украины, но добавил, что ни одно решение по этому поводу не было принято.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы говорили о продлении санкций в связи с Украиной и обсуждали вопросы конфискации российских активов", – сказал Линднер, завершая второй день переговоров с министрами финансов стран Группы семи.

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Говоря об аресте российских государственных активов, он сказал: "Это вариант, который еще предстоит продумать".

Министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила журналистам, что G7 "долго обсуждала" идею конфискации российских активов и использование их для оплаты восстановления Украины.

Канада находится в процессе принятия закона, чтобы иметь возможность конфисковать российские активы, которые она заморозила, и направить деньги на восстановление Украины после войны.

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"Страны в целом находились в таком же положении, что и Канада, то есть у них не было законодательных полномочий фактически конфисковать активы. Полномочия, которые у нас были раньше, заморозили бы активы", – сказала она.

"Был большой интерес со стороны других партнеров G7 к канадскому законодательству, много вопросов по этому поводу", – сказала Фриланд.

Напомним, Кремль заявил, что для стран Группы семи и Европейского Союза будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина требует от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию разрушенной российской войной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.

Темы: G7Росcия
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