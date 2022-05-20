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Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 19:21
Лукашенко, фото Getty Images

Постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков на зустрічі з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем передав йому особисте "послання" від самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це повідомила пресслужба МЗС Білорусі у п'ятницю, пише "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що сторони обговорили проблему продовольчої безпеки у світі на тлі санкцій та геополітичної напруги.

Зміст послання Лукашенка до генсека ООН не розкривається.

Зустріч відбулась на тлі повідомлень ЗМІ про те, що у Сполучених Штатах розглядають тимчасове призупинення санкцій проти Білорусі, щоб спонукати Лукашенка погодитись дозволити експорт зерна з України через білоруську залізницю до портів країн Балтії.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, Гутерреш та США нібито обговорюють маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України через Білорусь до литовської Клайпеди як найбільш зручну альтернативу традиційному маршруту через українські чорноморські порти. 

Щоб зацікавити Лукашенка піти назустріч у цьому питанні, розглядається призупинення на пів року санкцій проти білоруських державних компаній-виробників мінеральних добрив, які запровадили у 2021 за репресії всередині країни і провокування Лукашенком штучної міграційної кризи.

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Теми: ЛукашенкоООНБілорусь
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