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Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 19:21
Лукашенко, фото Getty Images

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем передал ему личное послание от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси в пятницу, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что стороны обсудили проблему продовольственной безопасности в мире на фоне санкций и геополитического напряжения.

Содержание послания Лукашенко к генсеку ООН не раскрывается.

Встреча прошла на фоне сообщений СМИ о том, что в Соединенных Штатах рассматривают временную приостановку санкций против Беларуси, чтобы побудить Лукашенко согласиться разрешить экспорт зерна из Украины через белорусскую железную дорогу в порты стран Балтии.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Гутерреш и США якобы обсуждают маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины через Беларусь в литовскую Клайпеду как наиболее удобную альтернативу традиционному маршруту через украинские черноморские порты.

Чтобы заинтересовать Лукашенко пойти навстречу в этом вопросе, рассматривается приостановка на полгода санкций против белорусских государственных компаний-производителей минеральных удобрений, введенных в 2021 году за репрессии внутри страны и провоцирование Лукашенко искусственного миграционного кризиса.

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Темы: ЛукашенкоООНБеларусь
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