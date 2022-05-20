Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 19:21
Генсеку ООН передали личное послание от Лукашенко
Лукашенко, фото Getty Images

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем передал ему личное послание от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси в пятницу, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что стороны обсудили проблему продовольственной безопасности в мире на фоне санкций и геополитического напряжения.

Реклама:

Содержание послания Лукашенко к генсеку ООН не раскрывается.

Встреча прошла на фоне сообщений СМИ о том, что в Соединенных Штатах рассматривают временную приостановку санкций против Беларуси, чтобы побудить Лукашенко согласиться разрешить экспорт зерна из Украины через белорусскую железную дорогу в порты стран Балтии.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Гутерреш и США якобы обсуждают маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины через Беларусь в литовскую Клайпеду как наиболее удобную альтернативу традиционному маршруту через украинские черноморские порты.

ВИДЕО ДНЯ

Чтобы заинтересовать Лукашенко пойти навстречу в этом вопросе, рассматривается приостановка на полгода санкций против белорусских государственных компаний-производителей минеральных удобрений, введенных в 2021 году за репрессии внутри страны и провоцирование Лукашенко искусственного миграционного кризиса.

Темы: ЛукашенкоООНБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Лукашенко
Вагнеровцев в Беларуси вербуют в ЧВК Лукашенко – ЦНС
В Литве рассказали, как помогут белорусам после запрета Лукашенко выдавать паспорта за границей
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: