Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівщини й Сумщини

У п'ятницю 20 травня пообіді російські війська зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч (Чернігівщина).

Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда (Сумщина).

Втрат серед особового складу та техніки немає".