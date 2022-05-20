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Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівщини й Сумщини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 19:41

У п'ятницю 20 травня пообіді російські війська зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч (Чернігівщина).

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Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда (Сумщина). 

Втрат серед особового складу та техніки немає".

Теми: війнаСумська областьЧернігівська область
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