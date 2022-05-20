Враг продолжает обстреливать приграничье Черниговщины и Сумщины

В пятницу 20 мая после обеда российские войска со своей территории обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Гремяч (Черниговщина).

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Уже почти в 14:50 было зафиксировано 4 "прихода" также, вероятно, из миномета в район населенного пункта Середино-Буда (Сумщина).

Потерь среди личного состава и техники нет".